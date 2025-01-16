Не RTX 50XX едиными: эксперты PC Gamer назвали топ-7 видеокарт на январь 2025 года

Опубликовано 16 января 2025, 07:081 мин.
Не RTX 50XX едиными: эксперты PC Gamer назвали топ-7 видеокарт на январь 2025 годаВыбрать есть из чего
Эксперты PC Gamer составили рейтинг лучших видеокарт января 2025 года.
Первое место удерживает NVIDIA RTX 4090. Это самая мощная видеокарта на рынке для 4K-гейминга, но ее лидерство закончится с выходом RTX 5090.
Radeon RX 7900 XTX названа лучшей видеокартой от AMD благодаря большому объему VRAM (24 ГБ) и более низкой цене по сравнению с RTX 4090.
Для 2K-игр оптимальным решением стала RTX 4070 Ti SUPER, которая также поддерживает DLSS 3 для комфортного 4K. RTX 4070 SUPER выделили за лучшее соотношение цены и производительности, хотя она рассчитана исключительно на 2K-гейминг.
Среди AMD решений Radeon RX 7800 XT оказалась наиболее сбалансированной моделью благодаря 16 ГБ VRAM. В бюджетном сегменте лидерами стали RTX 4060 и Radeon RX 7600, предлагая достойную производительность по разумной цене.