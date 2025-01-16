Не RTX 50XX едиными: эксперты PC Gamer назвали топ-7 видеокарт на январь 2025 года

Первое место удерживает NVIDIA RTX 4090. Это самая мощная видеокарта на рынке для 4K-гейминга, но ее лидерство закончится с выходом RTX 5090.

Radeon RX 7900 XTX названа лучшей видеокартой от AMD благодаря большому объему VRAM (24 ГБ) и более низкой цене по сравнению с RTX 4090.

Для 2K-игр оптимальным решением стала RTX 4070 Ti SUPER, которая также поддерживает DLSS 3 для комфортного 4K. RTX 4070 SUPER выделили за лучшее соотношение цены и производительности, хотя она рассчитана исключительно на 2K-гейминг.

Среди AMD решений Radeon RX 7800 XT оказалась наиболее сбалансированной моделью благодаря 16 ГБ VRAM. В бюджетном сегменте лидерами стали RTX 4060 и Radeon RX 7600, предлагая достойную производительность по разумной цене.