Не самая удачная устаревшая видеокарта NVIDIA стала хитом из-за дефицита более новых моделей

Видеокарта, выпущенная в апреле 2019 года, с самого проигрывала многим конкурентам по основным параметрам. Из-за этого пользователи до последнего не обращали на неё внимания, отдавая предпочтение другим моделям.

Но сейчас, по данным Tom’s Hardware, NVIDIA GTX 1650 стала настоящим бестселлером на Amazon и NewEgg. Причиной такого резкого роста популярности называют два фактора: тотальный дефицит более современных видеокарт и невероятно высокие цены на карты линеек RTX 20XX и 30XX.

Что интересно, цены растут также и на 1650-ю модель. Если ещё в апреле 2020 года её можно было приобрести в среднем за 14 тыс рублей, то уже сейчас её средняя цена составляет 37 тыс рублей.