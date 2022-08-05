Не только NVIDIA и AMD: китайские видеокарты получили поддерживать трассировку лучей

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Не только NVIDIA и AMD: китайские видеокарты получили поддерживать трассировку лучейИнтересно, выйдут ли модели за пределами Китая?
Компания Innosilicon, базирующаяся в Китае, официально объявила об окончании разработки новейшей линейки видеокарт GPU Fantasy 3.
На её основе производитель планирует создавать ускорители разных классов для разных сегментов. В том числе и решения с низким энергопотреблением.
При этом ключевой особенностью новинок является поддержка передовой технологии — трассировки лучей. До последнего работать с ней могли лишь модели от NVIDIA и AMD.
На данный момент прочих подробностей об устройствах Innosilicon нет. Отметим лишь, что первое поколение серии опиралось на архитектуру Imagination Technologies. В том числе на IP-ядра IMG B-Series BXT. Легли ли они в основу свежего решения — неизвестно.