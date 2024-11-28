Неанонсированная видеокарта NVIDIA RTX 5060 будет стоить неожиданно дешево

Они утверждают, что RTX 5060, как и её конкурент Radeon RX 8600, сохранит объём видеопамяти в 8 ГБ.

Для успешных продаж таких адаптеров, по мнению экспертов, их цена не должна превышать $200. Это связано с низкой актуальностью видеокарт с 8 ГБ VRAM на фоне растущих требований современных игр.

Примером неудачного ценообразования называют RTX 4060 Ti, которая из-за высокой стоимости оказалась малопопулярной.

Несмотря на наличие технологий, таких как DLSS и FSR, 8 ГБ видеопамяти недостаточно для комфортной игры на высоких настройках даже в разрешении FullHD. Для 2K-гейминга минимальный объём VRAM составляет 12–16 ГБ, а стоимость таких видеокарт стартует от $400.