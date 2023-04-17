Недорогая видеокарта NVIDIA RTX 4070 взорвала чарты Европы уже в первую неделю продаж

В соответствующем рейтинге за 15-ю неделю 2023 года среди графических ускорителей, модель заняла первое место. На её долю пришлось 535 экземпляров.

По мнению экспертов, это демонстрирует крайне высокий спрос на новинку среди пользователей. Она даже умудрилась обойти более доступные Radeon RX 6600 и RX 6700 XT, занимающие второе и третье места соответственно.

Напомним, что NVIDIA RTX 4070 появилась в рознице 13 апреля 2023 года. Она уже успела обогнать по продажам RTX 4070 Ti и RTX 4090. Такой успех продаж может быть объяснён высокой производительностью видеокарты и хорошим соотношением цены и качества.

К слову, рекомендованная розничная цена адаптера — всего $599.