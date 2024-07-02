Недорогие видеокарты Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3050 сравнили в реалиях 2024 года

GeForce RTX 3050 имеет архитектуру GA106, созданную по техпроцессу Samsung 8N, с 12 млрд транзисторов и площадью кристалла 276 мм2.

Видеокарта оснащена 2560 шейдерными блоками, 80 тензорными ядрами и частотой Boost 1777 МГц. Пропускная способность памяти составляет 224 ГБ/с, а объем видеопамяти — 8 ГБ GDDR6. TDP видеокарты составляет 130 Вт, а текущая цена — около $200.

Radeon RX 6600, в свою очередь, использует архитектуру Navi 23, выполненную по техпроцессу TSMC N7, с 11.1 млрд транзисторов и площадью кристалла 237 мм2.

Она оснащена 1792 шейдерными блоками и частотой Boost 2491 МГц. Пропускная способность памяти также составляет 224 ГБ/с, а объем видеопамяти — 8 ГБ GDDR6. TDP видеокарты составляет 132 Вт, а текущая цена также около $200.

В итоге эксперты провели тестирование устройств в разрешениях 1080p, 2K и 4K в 11 играх в нативном разрешении и в 8 с включенной технологией трассировки лучей.

В разрешении 1080p Ultra RX 6600 показывает лучшие результаты в большинстве игр в нативном разрешении, однако RTX 3050 демонстрирует немного лучшую производительность при включении трассировки лучей.

В разрешении 2K Ultra RX 6600 продолжает лидировать в нативном разрешении, обеспечивая более высокие средние FPS, но RTX 3050 снова слегка выигрывает при включении трассировки лучей.

В разрешении 4K Ultra обе видеокарты испытывают трудности, но RX 6600 все же показывает лучшие результаты в большинстве игр.

По итогу видеокарта от AMD показывает более высокую производительность в нативных разрешениях, что делает её лучшим выбором для чисто игровой нагрузки.

GeForce RTX 3050, хотя и отстаёт в большинстве игр, имеет преимущества в виде более стабильных драйверов и продвинутой технологии DLSS, что делает её более универсальным выбором для различных задач.