Недорогой Intel Core i3-12100 оказался самым холодным 4-ядерным процессором

Недорогой Intel Core i3-12100 оказался самым холодным 4-ядерным процессоромВот что творит живая конкуренция
Новинка от Intel получила четыре ядра и восемь потоков, которые работаюта на «рабочей» частоте 3,3 ГГц. Но есть возможность увеличить это значение до 4,3 ГГц. Размер L2-кэша составляет 5 МБ, L3-кэша — 12 МБ, а за графику отвечает iGPU UHD Graphics 730. Энергопотребление процессора — 60 Вт.
Встроив Core i3-12100 в тестовый компьютер с материнской платой ASRock Z690 Steel Legend, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой RTX 3060 Ti, журналисты получили интересный результат работы «камня». Сравнивали они его с конкурентами от AMD — Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X.
По итогу новинка от «синих» обошла соперников как в синтетических тестах, так и в рабочих задачах с играми.
Так, в бенчмарках преимущество Core i3-12100 над Ryzen 3 3100 составляет от 30% до 44%, а над Ryzen 3 3300X — от 20% 37%.
Но самое интересное во всём этом, что по уровню нагрева новый Core i3 оказался в принципе самым холодным среди 4-ядерных конкурентов.