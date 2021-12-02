Недорогой Intel Core i3-12100 оказался самым холодным 4-ядерным процессором

Новинка от Intel получила четыре ядра и восемь потоков, которые работаюта на «рабочей» частоте 3,3 ГГц. Но есть возможность увеличить это значение до 4,3 ГГц. Размер L2-кэша составляет 5 МБ, L3-кэша — 12 МБ, а за графику отвечает iGPU UHD Graphics 730. Энергопотребление процессора — 60 Вт.

Встроив Core i3-12100 в тестовый компьютер с материнской платой ASRock Z690 Steel Legend, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой RTX 3060 Ti, журналисты получили интересный результат работы «камня». Сравнивали они его с конкурентами от AMD — Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X.