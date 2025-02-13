Нейросеть Apple внезапно заработала на устройствах даже у тех, кто отключил функцию

Об этом рассказал разработчик ПО Джефф Джонсон, который отслеживает жалобы на произвольное включение Apple Intelligence. Джонсон отметил, что устройства, отображающие экран приветствия после обновления, особенно подвержены тому, что Apple Intelligence автоматически включается заново.

Это было подтверждено в тестах, проведённых на Mac mini M4 Pro, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro и iPad Pro M4. На iPhone и iPad функция оставалась отключённой после обновления, в то время как на Mac mini она включалась автоматически. По словам тестировщика, похоже, что триггером для включения функции является экран приветствия с информацией о функциях Apple Intelligence. Этот экран не предлагает опцию «Настроить позже», что вынуждает пользователей включать функцию, даже если они не хотят.

Портал MacRumors, освещающий информацию об Apple также отметил, что в отличие от обычных экранов настройки, на экране приветствия отсутствует привычная опция «Настроить позже», что фактически вынуждает пользователя включить функцию.