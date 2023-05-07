Компьютеры
01:07, 07 мая 2023
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Неизвестные хакеры запустили вирус-вымогатель при атаке на госорганы США

И нарушили работу многих служб

Неизвестные хакеры атаковали судебную систему Далласа, штат Техас. В инфраструктуру судебной системы города был внедрён вырисовывал-вымогатель.

Кроме того, была кардинально нарушена работа нескольких государственных ведомств с помощью того же вируса. Киберинцидентом такого масштаба занялось ФБР, работая в тесной связи с местными властями.

«ФБР знает об инциденте и координирует свои действия с городом Даллас. Поскольку инцидент продолжается, на данный момент у нас нет никакой дополнительной информации», — сказано в заявлении ФБР.

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