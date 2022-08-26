Неизвестные российские хакеры начали атаковать эстонские СМИ

По её словам, с утра 26 августа не работали сайты везущих СМИ Эстонии: Postimees, Ohtuleht и Delfi. Причина — регулярные кибератаки неизвестной хакерской группировки. Но Рюйтсалу уверена, что эти атаки исходят из России.

«Нам удаётся отражать такие атаки, но в последние несколько недель они стали очень интенсивными», — заявила Рюйтсалу.