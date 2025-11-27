Некоторые процессоры Intel Core Nova Lake-S получат кэш-память до 144 Мб, — инсайдер

Сообщается, что Intel готовит процессоры Nova Lake-S, которые станут специализированным конкурентом чипов AMD X3D. Эти процессоры будут доступны для настольных компьютеров и мобильных платформ, и только модели, начиная со среднего класса, будут оснащаться кэш-памятью последнего уровня (bLLC), кэш будет увеличен до 144 Мб.

По словам Jaykihn, bLLC будут доступны только для разблокированных моделей Nova Lake — в которых можно вручную менять значения множителя через настройки BIOS материнской платы и регулировать итоговую частоту процессора, — что сократит количество моделей с таким кэшем. Однако нет конкретных доказательств того, что в более дорогих моделях с поддержкой разгона bLLC будет отсутствовать. В большинстве утечек предполагается, что увеличенная кэш-память будет доступна для процессоров с конфигурацией 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер.

Серии Core Ultra 7 и 9 будут иметь большее количество ядер, в то время как серия Core Ultra 5 будет оснащена 8 P-ядрами, 16 E-ядрами и 4 LP-E ядрами общим объёмом 144 Мб. По слухам, Core Ultra 9 может иметь до 180 Мб оперативной памяти с двумя блоками bLLC. Ожидается, что кэш-память bLLC будет аналогична процессорам Intel Clearwater Forest, но будет размещаться на вычислительной панели.

Согласно этой и предыдущим утечкам новая конфигурация линейки Lake выглядит так: