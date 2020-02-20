Некоторые видеокарты от AMD могут перегреваться из-за слабо закрученных винтов

Эксперты ASUS провели собственное исследование, в результате которого выяснилось, что некоторые видеокарты AMD RX 5700, несмотря на сборку согласно всем спецификациям компании, имели “привычку” перегреваться. И после того, как специалисты провели экспертизу того, почему это могло происходить, было выявлено, что причиной перегрева оказались винты, которыми крепится кулер к GPU. Они, просто-напросто, были недостаточно плотно зажаты.

Связано это не только с тем, что для закручивания болтов использовалось недостаточное давление, но и с тем, что комплектные винты были слишком короткие. В ASUS, так компания производит видеокарты по технологиям AMD, заявили, что отправят необходимые комплектующие в сервисные центры, но процесс может растянуться из-за коронавируса.