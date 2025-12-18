Непрожорливая видеокарта Radeon RX 9060 XT Low Power 16 ГБ представлена официально

Новинка появилась на официальном сайте компании без пресс-релизов и публикаций в соцсетях. Видеокарта построена на том же GPU, что и обычная RX 9060 XT: 32 вычислительных блока и 2048 потоковых процессоров.

Объем видеопамяти — 16 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной. Ключевое отличие — энергопотребление на уровне 140 Вт, что на 40 Вт ниже стандартной версии.