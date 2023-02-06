Нет, это не вирус: Windows 10 лишила пользователей возможности зайти в ОС без ввода данных банковской карты

Нет, это не вирус: Windows 10 лишила пользователей возможности зайти в ОС без ввода данных банковской картыЧто-то Microsoft вообще с ума начала сходить в последнее время
Не так давно Microsoft столкнулась со шквалом критики за то, что она навязывает пользователям обновление с Windows 10 на Windows 11.
Фото: Windows Report
Видимо, редмондской компании этого показалось мало и она решила пойти дальше. Сообщается, что ряд тех, кто до сих пор использует «десятку», столкнулись с непропускаемой полноэкранной рекламой Microsoft 365.
Что интересно, она не позволяет пользователям получить доступ к рабочему столу, пока те не согласятся воспользоваться бесплатной пробной версией продукта. А согласие, в свою очередь, невозможно без ввода данных банковской карты, с которой автоматически спишутся деньги после окончания триального периода.
Уже нашлись те, кто смог обойти навязчивую рекламу Microsoft. Для этого оказалось достаточно отключиться от Интернета во время процесса настройки. При этом до сих пор неизвестно, является ли такое поведение системы ошибкой или редмондцы пошли на такой шаг осознанно.