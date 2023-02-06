Нет, это не вирус: Windows 10 лишила пользователей возможности зайти в ОС без ввода данных банковской карты

Видимо, редмондской компании этого показалось мало и она решила пойти дальше. Сообщается, что ряд тех, кто до сих пор использует «десятку», столкнулись с непропускаемой полноэкранной рекламой Microsoft 365.

Что интересно, она не позволяет пользователям получить доступ к рабочему столу, пока те не согласятся воспользоваться бесплатной пробной версией продукта. А согласие, в свою очередь, невозможно без ввода данных банковской карты, с которой автоматически спишутся деньги после окончания триального периода.