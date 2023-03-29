Неужели дождёмся? NVIDIA выпустит RTX 4060 и RTX 4060 Ti уже в мае 2023-го

При этом массовые поставки ожидаются в магазинах по всему миру. Эталонная версия RTX 4060 Ti будет основана на плате PG190 SKU 361 и будет оснащена 16-контактным разъёмом питания 12VHPWR.

Однако большинство пользовательских моделей будут использовать стандартные 8-контактные разъёмы, т.к. партнёры NVIDIA по AIB стремятся снизить производственные затраты. Ожидается, что общее TDP адаптера составит около 150-160 Вт.

Отметим, что от RTX 4060 Ti ожидают наличие графического процессора AD106-350-A1 с 4352 ядрами CUDA, 8 ГБ GDDR6 VRAM, 128-битной шиной памяти и скоростью передачи данных 18 Гбит/с.

GPU также будет иметь 32 МБ кэша L2, обеспечивая в восемь раз большую производительность по сравнению с актуальной RTX 3060 Ti.

NVIDIA RTX 4060, в свою очередь, будет иметь печатную плату PG173 SKU 371 и графический чип AD107-400-A1 с 3072 ядрами CUDA, 24MB кэша L2 и 8 ГБ видеопамяти с теми же спецификациями, что и RTX 4060 Ti. Ожидается, что TDP этой карты составит 110-115 Вт.