Ни дня без проблем: пользователи Windows 11 24H2 столкнулись с проблемами в работе принтеров

Ни дня без проблем: пользователи Windows 11 24H2 столкнулись с проблемами в работе принтеровНикогда такого не было и вот опять
Microsoft ранее заверила, что новая версия ОС поддерживает большинство принтеров на устройствах с процессорами ARM и совместима со стандартом Mopria.
Однако после обновления многие пользователи начали жаловаться на невозможность установить драйверы и использовать принтеры от популярных брендов, таких как HP, Canon и Brother, особенно на ARM-устройствах (например, Copilot+ PC).
Microsoft признала проблему и опубликовала рекомендации по её обходу.
Пользователям предлагают подключать принтер через «Настройки» > «Bluetooth и устройства» > «Принтеры и сканеры» > «Добавить устройство» или использовать подключение через USB.
Кроме ARM, с проблемами столкнулись и пользователи устройств на базе процессоров Intel и AMD, включая сбои в совместном доступе к принтеру, зависание задач печати и исчезновение устройств из системы.