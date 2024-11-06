Ни дня без проблем: пользователи Windows 11 24H2 столкнулись с проблемами в работе принтеров

Microsoft ранее заверила, что новая версия ОС поддерживает большинство принтеров на устройствах с процессорами ARM и совместима со стандартом Mopria.

Однако после обновления многие пользователи начали жаловаться на невозможность установить драйверы и использовать принтеры от популярных брендов, таких как HP, Canon и Brother, особенно на ARM-устройствах (например, Copilot+ PC).

Microsoft признала проблему и опубликовала рекомендации по её обходу.

Пользователям предлагают подключать принтер через «Настройки» > «Bluetooth и устройства» > «Принтеры и сканеры» > «Добавить устройство» или использовать подключение через USB.

Кроме ARM, с проблемами столкнулись и пользователи устройств на базе процессоров Intel и AMD, включая сбои в совместном доступе к принтеру, зависание задач печати и исчезновение устройств из системы.