Никаких больше флешек: Microsoft сделает переустановку Windows ещё проще

Вместо традиционного подхода, который требует переустановки использования флешки, затем настройки и восстановления данных, теперь пользователи смогут выполнить всё это прямо из «Центра обновления Windows».

Данная функция была обнаружена в тестовой сборке Windows 11 и доступна участникам программы предварительной оценки.

Восстановление системы через «Центр обновления Windows» позволит пользователям загрузить последнюю версию Windows 11 и установить её поверх текущей системы, сохраняя все установленные приложения, игры и настройки.

Таким образом, после переустановки операционной системы пользователь получит «чистую» систему без ошибок.

Пока неизвестно, когда эта функция станет доступна в стабильных версиях Windows 11. Однако, её введение явно обеспечит более удобную и быструю переустановку ОС, с которой справится ещё большее число пользователей.