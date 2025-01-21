Ноутбучная RTX 5090 оказалась в два раза слабее RTX 4090

Ноутбучная RTX 5090 оказалась в два раза слабее RTX 4090И это позор
Адаптер был протестирован в ноутбуке Razer Blade 16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Однако результаты оказались значительно ниже ожиданий.
RTX 5090 для ноутбуков набрала 91 063 балла в тесте OpenCL Geekbench, что менее половины среднего результата RTX 4090, равного 190 680 баллам.
Основной причиной такого разрыва может быть ограниченная частота работы — всего 1500 МГц, что заметно ниже предполагаемого максимума. Для сравнения, RTX 4090 для ноутбуков имеет частоту буста 2040 МГц.
Geekbench не всегда точно отражает реальную производительность видеокарт, особенно если тест проводится в режиме энергосбережения.
Несмотря на это, тест подтвердил ключевые характеристики RTX 5090: 24 ГБ видеопамяти и 10 496 CUDA-ядер, распределённых между 82 стриминговыми мультипроцессорами.