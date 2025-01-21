Компьютеры
Опубликовано 21 января 2025, 09:32
1 мин.

Ноутбучная RTX 5090 оказалась в два раза слабее RTX 4090

И это позор
Первая информация о производительности мобильной видеокарты NVIDIA RTX 5090 появилась в базе Geekbench.
Ноутбучная RTX 5090 оказалась в два раза слабее RTX 4090
© Note

Адаптер был протестирован в ноутбуке Razer Blade 16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Однако результаты оказались значительно ниже ожиданий.

RTX 5090 для ноутбуков набрала 91 063 балла в тесте OpenCL Geekbench, что менее половины среднего результата RTX 4090, равного 190 680 баллам.

Основной причиной такого разрыва может быть ограниченная частота работы — всего 1500 МГц, что заметно ниже предполагаемого максимума. Для сравнения, RTX 4090 для ноутбуков имеет частоту буста 2040 МГц.

Ноутбучная RTX 5090 оказалась в два раза слабее RTX 4090
© NotebookCheck

Geekbench не всегда точно отражает реальную производительность видеокарт, особенно если тест проводится в режиме энергосбережения.

Несмотря на это, тест подтвердил ключевые характеристики RTX 5090: 24 ГБ видеопамяти и 10 496 CUDA-ядер, распределённых между 82 стриминговыми мультипроцессорами.

Источник:NotebookCheck
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
,
#видеокарта