Ноутбучная RTX 5090 оказалась в два раза слабее RTX 4090

Адаптер был протестирован в ноутбуке Razer Blade 16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Однако результаты оказались значительно ниже ожиданий.

RTX 5090 для ноутбуков набрала 91 063 балла в тесте OpenCL Geekbench, что менее половины среднего результата RTX 4090, равного 190 680 баллам.

Основной причиной такого разрыва может быть ограниченная частота работы — всего 1500 МГц, что заметно ниже предполагаемого максимума. Для сравнения, RTX 4090 для ноутбуков имеет частоту буста 2040 МГц.