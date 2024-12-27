«Ноутбучная» версия NVIDIA RTX 5060 будет такой же мощной, как RTX 4070 Mobile

Опубликовано 27 декабря 2024, 07:081 мин.
«Ноутбучная» версия NVIDIA RTX 5060 будет такой же мощной, как RTX 4070 MobileЧто ж, ждем
По последним утечкам, ноутбучная версия видеокарты NVIDIA RTX 5060 из грядущей серии RTX 50XX будет демонстрировать производительность, сравнимую с RTX 4070 Mobile.
Это сделает её подходящим решением для запуска современных игр на максимальных настройках в разрешении 1080p и для плавной игры в 1440p.
Мобильная RTX 5060, по слухам, будет оснащена 8 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью около 507 ГБ/с — почти вдвое больше, чем у RTX 4060 и RTX 4070 с памятью GDDR6. Такой апгрейд значительно улучшит скорость работы с памятью.
Ожидается, что новые мобильные GPU NVIDIA серии RTX 50XX будут представлены вместе с десктопными версиями. Ориентировочно, в начале 2025 года.