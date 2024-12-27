«Ноутбучная» версия NVIDIA RTX 5060 будет такой же мощной, как RTX 4070 Mobile

Это сделает её подходящим решением для запуска современных игр на максимальных настройках в разрешении 1080p и для плавной игры в 1440p.

Мобильная RTX 5060, по слухам, будет оснащена 8 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью около 507 ГБ/с — почти вдвое больше, чем у RTX 4060 и RTX 4070 с памятью GDDR6. Такой апгрейд значительно улучшит скорость работы с памятью.

Ожидается, что новые мобильные GPU NVIDIA серии RTX 50XX будут представлены вместе с десктопными версиями. Ориентировочно, в начале 2025 года.