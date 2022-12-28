Ноутбучная видеокарта NVIDIA RTX 4080 получит похожую на настольную RTX 4070 Ti производительность

И судя данным, которые теперь нам известны, ноутбучная модель будет иметь практически идентичный дизайн, что и настольная версия RTX 4070 Ti. В том числе 12 ГБ памяти и GPU с 7424 ядрами CUDA (по сравнению с 7680 ядрами в «полноценной» модели).

При этом сообщается, что мобильная RTX 4080 будет иметь 192-битную шину памяти — такую же, как настольная видеокарта — но с более низкой частотой GPU - 2,2 ГГц.

Отметим, что в бенчмарках OpenCL RTX 4080 для ноутбуков показала результат примерно на 30% выше, чем мобильная RTX 3080 Ti, и примерно такой же, как настольная RTX 3080.

Напомним, что анонс ноутбучной линейки видеокарт RTX 40XX ожидается уже в январе, в рамках CES 2023.