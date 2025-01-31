Ноутбуки Microsoft Copilot+ получат поддержку локального запуска DeepSeek-R1

Изначально будет доступна модель DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B, которая, по данным исследователей из Калифорнийского университета в Беркли, является самой компактной из обеспечивающих корректные ответы. В дальнейшем появятся более крупные версии на 7 и 14 миллиардов параметров.

DeepSeek-R1 отличается высокой эффективностью: для работы ему требуется в 11 раз меньше вычислительных ресурсов, чем западным аналогам. Это делает его удобным для локального использования на потребительских устройствах. Кроме того, модель интегрирована в Windows Copilot Runtime, что позволяет разработчикам использовать DeepSeek в своих приложениях без подключения к облачным сервисам.

Microsoft утверждает, что оптимизированная версия DeepSeek обеспечит высокую скорость работы и минимальное энергопотребление.