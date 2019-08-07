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Компьютеры
Сегодня 12:57

Новая дыра в безопасности затронула все процессоры Intel с 2012 года

В том числе и те, что используются в работе серверов
Исследователи из BitDefender обнаружили уязвимость в безопасности всех современных процессорах Intel. Уязвимость может позволить злоумышленнику получить доступ к памяти ядра компьютера, что потенциально может привести к тому, что он получит доступ к конфиденциальной информации, такой как пароли, токены и личные разговоры.

Брешь имеется во всех компьютерах, использующих процессоры Intel с поддержкой системного вызова SWAPGS. Что самое неприятное, с помощью данной дыры в безопасности можно обойти большинство защит аппаратного уровня, введенных после проблем с безопасностью Spectre и Meltdown.

SWAPGS встречается в большинстве процессоров Intel, выпущенных после 2012 года. В потребительском сегменте эта уязвимость затрагивает третье поколение процессоров Intel Core и новее, хотя Bitdefender отмечает, что данная проблема затрагивает и корпоративных клиентов, а также тех, кто использует процессоры Intel на серверах.

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