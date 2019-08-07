Новая дыра в безопасности затронула все процессоры Intel с 2012 года

Брешь имеется во всех компьютерах, использующих процессоры Intel с поддержкой системного вызова SWAPGS. Что самое неприятное, с помощью данной дыры в безопасности можно обойти большинство защит аппаратного уровня, введенных после проблем с безопасностью Spectre и Meltdown.

SWAPGS встречается в большинстве процессоров Intel, выпущенных после 2012 года. В потребительском сегменте эта уязвимость затрагивает третье поколение процессоров Intel Core и новее, хотя Bitdefender отмечает, что данная проблема затрагивает и корпоративных клиентов, а также тех, кто использует процессоры Intel на серверах.