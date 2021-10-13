Новая флагманская видеокарта AMD RX 7900 XT будет в три раза мощнее предшественника

Так, по данным интернет-инсайдеров из Китая, новейшая видеокарта AMD Radeon RX 7900 XT получит энергопотребление более 400 Вт. При этом по части подсистемы памяти не стоит ждать каких-либо прорывов и улучшений.

Как пишет MyDrivers, видеоадаптер получит уже знакомый стандарт GDDR6, а разрядность шины памяти составит 256 бит. В то же время графический процессор новинки получит два GCD-модуля. Предполагаемое количество потоковых процессоров в устройстве – 15 360.

Из интересного, в RX 7900 XT можно отметить 5-нм техпроцесс и вычислительную производительность FP32 на уровне 75 TFLOPS. Это, к слову, в три раза выше, чем у актуального RX 6900 XT.

К сожалению, никаких данных о сроках анонса или хотя бы цене пока в сети нет. Известно лишь, что новинка будет чуть дороже своего предшественника.