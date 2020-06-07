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Новая флагманская видеокарта RTX 3080 получит необычную систему охлаждения
Достаточно интересное решение, хотя сложно назвать его безумно уникальным
Буквально вчера в сети были опубликована фотография грядущей флагманской видеокарты NVIDIA RTX 3080. Строение устройства вызвало множество вопросов, но, к счастью, нашлись пользователи, которые смогли “решить задачу”, подтвердив, что новинка просто-напросто получит необычную систему охлаждения.
Вопросы вызывало то, что на опубликованном фото не было ясно: то ли у видеокарты разъем PCIe расположен сверху, то ли система охлаждения размещена с тыльной стороны карты.
Как оказалось, устройство просто-напросто получило систему охлаждения, при которой остужающий вентилятор не совсем сквозной — он расположен с противоположных концов каждой из сторон. Схематическое изображение, объясняющее принцип работы охлаждения в RTX 3080 можно увидеть ниже:
Таким образом, вероятнее всего, на опубликованной фотографии изображен не прототип видеокарты, как предположили многие пользователи, а вполне себе серийный аппарат.