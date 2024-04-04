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Компьютеры
Опубликовано 04 апреля 2024, 09:04
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Новая кнопка «Copilot» на Windows-ноутбуках оказалась замаскированным сочетанием трех клавиш

Чудес не бывает
Не так давно Microsoft представила физическую кнопку «Copilot» для ноутбуков с Windows. Это часть проекта AI PC.
Новая кнопка «Copilot» на Windows-ноутбуках оказалась замаскированным сочетанием трех клавиш
© ITHome

Кнопка должна напрямую вызывать помощника Windows Copilot. Но недавние тесты показали, что никакой магии тут нет.

Оказалось, что нажатие кнопки Copilot — это просто хитро замаскированное сочетание трех клавиш: Левый Shift + Левый Windows + F23:

Новая кнопка «Copilot» на Windows-ноутбуках оказалась замаскированным сочетанием трех клавиш
© ITHome

Это странно, ведь большинство современных клавиатур имеют только 12 функциональных клавиш (F1 - F12). Все дело в том, что раньше существовали клавиатуры с дополнительными функциональными клавишами (F13 - F24), и Microsoft, похоже, решила использовать незадействованную F23.

Эту деталь раскрыли журналисты Tom's Hardware, протестировав кнопку на ноутбуке от Dell и использовав специальную программу для отслеживания нажатий клавиш.

Так что, никакой новой кнопки мы не получили — это просто удобный ярлык на старое сочетание.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
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#Искусственный интеллект
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#Microsoft