Новая кнопка «Copilot» на Windows-ноутбуках оказалась замаскированным сочетанием трех клавиш

Это странно, ведь большинство современных клавиатур имеют только 12 функциональных клавиш (F1 - F12). Все дело в том, что раньше существовали клавиатуры с дополнительными функциональными клавишами (F13 - F24), и Microsoft, похоже, решила использовать незадействованную F23.

Эту деталь раскрыли журналисты Tom's Hardware, протестировав кнопку на ноутбуке от Dell и использовав специальную программу для отслеживания нажатий клавиш.

Так что, никакой новой кнопки мы не получили — это просто удобный ярлык на старое сочетание.