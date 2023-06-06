Новая macOS получит фишку Windows Vista, от которой избавились уже в Windows 8

Одной из фишек, которую показывали со сцены, было появление в системе виджетов, внешне очень сильно напоминающих таковые в Windows Vista.

В компании отметили, что они переработали виджеты таким образом, чтобы пользователи могли быстро получать информацию и управлять различными элементами без необходимости открывать приложения.

И если ранее виджеты были ограничены «Центром уведомлений» в операционной системе Apple, то в свеженькой macOS Sonoma их можно будет размещать в любом месте прямо на рабочем столе.

Напомним, что ранее инсайдеры сообщали о скором возвращении виджетов в Windows 11. Их появления стоит ждать уже с релизом ближайшего крупного обновления операционной системы.