Новая недорогая клавиатура Microsoft работает два года от одного заряда

Называется устройство Microsoft Designer Compact Keyboard, а помимо использования технологии Bluetooth для соединения с ПК и двух цветовых вариантов исполнения (черный и белый), устройство может похвастаться невысокой ценой и долгой автономностью, сообщает Neowin. При этом девайс может переключаться между тремя устройствами на лету, а в случае необходимости, к Microsoft Designer Compact Keyboard можно докупить отдельную цифровую клавиатуру Microsoft Number Pad. Цена устройств составляет 50 и 25 долларов соответственно.