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Новая недорогая клавиатура Microsoft работает два года от одного заряда

Подобную бы автономность, да в смартфоны...
Вчера, 1 октября 2020 года, Microsoft представила свой новый недорогой ноутбук — Surface Laptop Go. Но вместе с ним, компания также рассказала и об “аксессуарных” новинка, в том числе и о новой недорогой клавиатуре, способной проработать два года от одного заряда.

Называется устройство Microsoft Designer Compact Keyboard, а помимо использования технологии Bluetooth для соединения с ПК и двух цветовых вариантов исполнения (черный и белый), устройство может похвастаться невысокой ценой и долгой автономностью, сообщает Neowin. При этом девайс может переключаться между тремя устройствами на лету, а в случае необходимости, к Microsoft Designer Compact Keyboard можно докупить отдельную цифровую клавиатуру Microsoft Number Pad. Цена устройств составляет 50 и 25 долларов соответственно.

Между двумя моделями мышек расположились Microsoft Designer Compact Keyboard и Microsoft Number Pad

Напомним, что представленный накануне Microsoft Surface Laptop Go работает на базе процессоров семейства Intel Ice Lake, а цена за версию ноутбука с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной составляет 700 долларов — почти в два раза ниже, чем у MacBook Air.