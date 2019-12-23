Новая видеокарта AMD среднего класса превзошла в тестах мощную NVIDIA 1660 Ti

К слову, результаты RX 5600 XT на 30-35% превосходят другой продукт AMD — RX 5500 XT с 8 ГБ памяти. Если поискать устройство с подобной “мощностью” в сети, то можно заметить, что новинка очень похожа по своим характеристикам Radeon RX Vega 56 и GeForce GTX 1070 Ti. Что интересно, при всем при этом тот же GTX 1660 Ti оказывается примерно на 10% медленнее, в то время как RX 5700 на 15% быстрее.