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Новая видеокарта AMD среднего класса превзошла в тестах мощную NVIDIA 1660 Ti
Но все же уступила RX 5700
Буквально этой ночью в сети появилась новая информация, касающаяся параметров грядущей видеокарты от AMD — Radeon RX 5600 XT. Напомним, что прежние утечки утверждали, что шина памяти новинки будет иметь пропускную способность в 192 бит, в то время как видеопамяти намечается 6 ГБ при 12 ГГц.
Сейчас же новинка появилась в популярном бенчмарке 3DMark, благодаря к чему, например, стало известно, что данные о 6 ГБ видеопамяти и 12 ГГц были правдой. Частота ядра видеокарты равняется 1621 МГц, но, судя по всему, это лишь базовое значение частоты — вполне вероятно, что под нагрузками оно будет увеличиваться.
К слову, результаты RX 5600 XT на 30-35% превосходят другой продукт AMD — RX 5500 XT с 8 ГБ памяти. Если поискать устройство с подобной “мощностью” в сети, то можно заметить, что новинка очень похожа по своим характеристикам Radeon RX Vega 56 и GeForce GTX 1070 Ti. Что интересно, при всем при этом тот же GTX 1660 Ti оказывается примерно на 10% медленнее, в то время как RX 5700 на 15% быстрее.