Новая видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti на 15-40% быстрее в играх, чем GTX 1060

Она может стать первой видеокартой на базе архитектуры Turing под брендом GTX. Ускоритель не получит функцию трассировки лучей в реальном времени, которая имеется в карточках серии RTX. Зато для неё ожидается более низкая цена.

Версия Colorful базируется на графическом процессоре TU116 с 1536 ядрами CUDA, базовой частотой 1770 МГц, разогнанной — 1845 МГц, 6 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной.

По сравнению с GeForce GTX 960 на архитектуре Maxwell новая GTX 1660 Ti оказалась быстрее в 2,1-3 раза. По сравнению с прямой предшественницей GeForce GTX 1060 6GB новинка быстрее 15-40% в играх, хотя на слайдах значится в 1,4-1,5 раза, но расчёт показывает более скромные результаты.