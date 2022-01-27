Новая видеокарта NVIDIA окажется в 9 раз мощнее новейшей PlayStation 5

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Новая видеокарта NVIDIA окажется в 9 раз мощнее новейшей PlayStation 5Страшно представить, на что она будет способна
Анонс свежей линейки видеокарт NVIDIA ожидается лишь под конец 2022 года. Но уже сейчас стало известно, что флагманская модель серии Ada Lovelace будет по-настоящему сверхпроизводительной.
По данным авторитетных интернет-инсайдеров, теоретическая производительность GeForce RTX 4090, работающей на частоте 2,5 ГГц, составит 90 TFLOPS. Для сравнения, актуальная видеокарта RTX 3090 может похвастаться лишь 35,58 TFLOPS.
Но куда интереснее сравнить грядущую GPU с актуальными консолями Sony и Microsoft. Так, в случае с PlayStation 5 это 10,28 TFLOPS, а с Xbox Series X — 12,15 TFLOPS. Таким образом, новейшая видеокарта NVIDIA будет в 9 раз мощнее японской консоли и в 7,5 раз производительнее американской.
Отметим, что какой-либо информации о ценах новинка всё ещё нет.
Источник: NotebookCheck