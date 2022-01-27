Новая видеокарта NVIDIA окажется в 9 раз мощнее новейшей PlayStation 5

По данным авторитетных интернет-инсайдеров, теоретическая производительность GeForce RTX 4090, работающей на частоте 2,5 ГГц, составит 90 TFLOPS. Для сравнения, актуальная видеокарта RTX 3090 может похвастаться лишь 35,58 TFLOPS.

Но куда интереснее сравнить грядущую GPU с актуальными консолями Sony и Microsoft. Так, в случае с PlayStation 5 это 10,28 TFLOPS, а с Xbox Series X — 12,15 TFLOPS. Таким образом, новейшая видеокарта NVIDIA будет в 9 раз мощнее японской консоли и в 7,5 раз производительнее американской.

Отметим, что какой-либо информации о ценах новинка всё ещё нет.