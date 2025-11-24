Новая встроенная графика Intel порвала бенчмарки — Panther Lake Xe3 вдвое быстрее Lunar Lake

Новый iGPU на архитектуре Xe3 имеет 12 ядер и, по данным ранних тестов 3DMark Time Spy, набирает от 6233 до 6300 баллов, если использовать память 8533–9600 МТ/с.

Это делает встроенную графику более чем на 50% быстрее чипа Arc 140V в процессорах Lunar Lake, а средний отрыв достигает 60%. При этом наблюдатели предупреждают: результаты относятся к синтетическому тесту и не подтверждены независимыми лабораториями.