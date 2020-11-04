Новейшая видеокарта AMD RX 6800 XT оказалась "шумноватой"

Также источник, уже опробовавший RX 3800 XT, заявляет, что под нагрузкой частота видеокарты находится в пределах 2,4 ГГц. Еще он отмечает достаточно стабильную работу графического драйвера. В числе небольших недостатков устройства заявляется его шумность.

Напомним, что старт продаж новинки от AMD состоится уже 18 ноября 2020 года.