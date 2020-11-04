Компьютеры
Сегодня 17:40
Новейшая видеокарта AMD RX 6800 XT оказалась "шумноватой"
В сети появилась информация о том, что новейшая видеокарта AMD RX 3800 XT умудрилась оказаться в руках обычного пользователя. Он мало того что протестировал устройство в 3DMark Time Spy Extreme, где видеокарта набрала 8,500 баллов, но еще и выяснил, что новинка AMD получилась достаточно “шумноватой”.
Для начала отметим, что RTX 3080 точно в таком же тесте набирает 8,900-9,000 баллов. Таким образом, решение от NVIDIA все же оказалось малость производительнее. При этом стоит понимать, что видеокарта от AMD дешевле и при этом имеет больший объем видеопамяти.
Также источник, уже опробовавший RX 3800 XT, заявляет, что под нагрузкой частота видеокарты находится в пределах 2,4 ГГц. Еще он отмечает достаточно стабильную работу графического драйвера. В числе небольших недостатков устройства заявляется его шумность.
Напомним, что старт продаж новинки от AMD состоится уже 18 ноября 2020 года.