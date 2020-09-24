Новейшая видеокарта NVIDIA RTX 3080 работает со сбоями во многих играх

Причем, что важно, речь идет не о нехватке мощностей для запуска игровых новинок — в этом плане видеоадаптер явно превосходит большинство существующих решений от конкурентов. Со слов пользователей, которые столкнулись с проблемой, видеокарта ведет себя очень странно, в результате чего многие игры (в том числе и с отличной оптимизацией) вылетают на рабочий стол Windows либо сразу после запуска, либо спустя непродолжительное время.