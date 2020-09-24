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Новейшая видеокарта NVIDIA RTX 3080 работает со сбоями во многих играх
Остается надеяться, что ближайший программный апдейт все исправит
В начале сентября NVIDIA анонсировала новую флагманскую линейку видеокарт RTX 30xx. И вот, в продажу начали поступать первые модификации долгожданной новинки, в результате чего начали всплывать наружу и первые проблемы, связанные с устройством. Так, например, новейшая видеокарта компании RTX 3080 работает со сбоями во многих играх.
Причем, что важно, речь идет не о нехватке мощностей для запуска игровых новинок — в этом плане видеоадаптер явно превосходит большинство существующих решений от конкурентов. Со слов пользователей, которые столкнулись с проблемой, видеокарта ведет себя очень странно, в результате чего многие игры (в том числе и с отличной оптимизацией) вылетают на рабочий стол Windows либо сразу после запуска, либо спустя непродолжительное время.
На данный момент ни NVIDIA, ни ее партнеры не отреагировали на инцидент. Но, судя по мнению специалистов, проблема носит исключительно программный характер, а это значит, что уже с ближайшим обновлением она может быть успешно решена. Как долго придется ждать этого самого апдейта — неизвестно.