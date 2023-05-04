Новейшая видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti оказалась слабее RTX 3060 Ti трёхгодичной давности

Новейшая видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti оказалась слабее RTX 3060 Ti трёхгодичной давностиИ это печально
Грядущая видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti является одной из самых ожидаемых, т.к. именно она должна стать идеальным сочетанием цена/производительность.
Однако, согласно последним слухам и данным российского дистрибьютора Marvel, характеристики адаптера выглядят не очень впечатляющими. Особенно в сравнении с RTX 3060 Ti. Единственный потенциальный плюс модели — новейшая архитектура Ada Lovelace.
Так, судя по сливу, RTX 4060 Ti имеет 4 352 ядра CUDA, что на 11% меньше, чем у RTX 3060 Ti. Видеокарта также будет иметь меньше ядер Tensor и RT, однако использует последние поколения данных ядер.
Как минимум в теории это улучшает ИИ-производительность и трассировку лучей видеокарты по сравнению с предыдущим поколением.
Напомним, что анонс NVIDIA RTX 4060 Ti ожидается в ближайшее время.