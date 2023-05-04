Новейшая видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti оказалась слабее RTX 3060 Ti трёхгодичной давности

Однако, согласно последним слухам и данным российского дистрибьютора Marvel, характеристики адаптера выглядят не очень впечатляющими. Особенно в сравнении с RTX 3060 Ti. Единственный потенциальный плюс модели — новейшая архитектура Ada Lovelace.

Так, судя по сливу, RTX 4060 Ti имеет 4 352 ядра CUDA, что на 11% меньше, чем у RTX 3060 Ti. Видеокарта также будет иметь меньше ядер Tensor и RT, однако использует последние поколения данных ядер.