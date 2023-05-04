Компьютеры
16:06, 04 мая 2023
1 мин.

Новейшая видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti оказалась слабее RTX 3060 Ti трёхгодичной давности

И это печально

Грядущая видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti является одной из самых ожидаемых, т.к. именно она должна стать идеальным сочетанием цена/производительность.

Однако, согласно последним слухам и данным российского дистрибьютора Marvel, характеристики адаптера выглядят не очень впечатляющими. Особенно в сравнении с RTX 3060 Ti. Единственный потенциальный плюс модели — новейшая архитектура Ada Lovelace.

Так, судя по сливу, RTX 4060 Ti имеет 4 352 ядра CUDA, что на 11% меньше, чем у RTX 3060 Ti. Видеокарта также будет иметь меньше ядер Tensor и RT, однако использует последние поколения данных ядер.

Новейшая видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti оказалась слабее RTX 3060 Ti трёхгодичной давности

Tom's Hardware

Как минимум в теории это улучшает ИИ-производительность и трассировку лучей видеокарты по сравнению с предыдущим поколением.

Напомним, что анонс NVIDIA RTX 4060 Ti ожидается в ближайшее время.

Новости партнеров
Новости партнеров