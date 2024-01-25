Новейшая видеокарта NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER поступила в продажу по цене от $799

Модель является второй в обновленной линейке продуктов под брендом SUPER. Видеокарта предназначена для максимально детализированного гейминга в AAA-играх при разрешении 1440p, игр в 4K Ultra HD на высоких настройках, а также для игр на высокой частоте обновления в 1440p и в некоторых ультрашироких разрешениях, таких как 3440 x 1440.

RTX 4070 Ti SUPER создана на базе 5-нанометрового кремния AD103, который физически больше, чем AD104, использованный в оригинальной RTX 4070 Ti.

Карта получила не только увеличение количества ядер CUDA на 10% и ROP на 20%, но и больший объем памяти 16 ГБ на более широком 256-битном интерфейсе памяти, что дает увеличение пропускной способности памяти на 33%.

RTX 4070 Ti SUPER выпущена исключительно партнерами NVIDIA, без выпуска Founders Edition.