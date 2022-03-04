Новейшие процессоры AMD резко подешевели. Но лишь в США

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Сегодня в 15:32
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Новейшие процессоры AMD резко подешевели. Но лишь в СШАВиной всему — успехи Intel
В сети появилась информация о внезапном снижении цены на процессоры AMD линейки Ryzen 5000. Заманчивые предложения можно встретить сразу в нескольких американских сетях: Amazon, Best Buy, Micro Center и Newegg.
Сообщается, что в среднем цены на процессоры упали на 15-26%. Наибольшее падение коснулось флагманского Ryzen 9 5950X — он стоит 599 долларов вместо рекомендованных 799. Но не обошло снижение стоимости и «народный» чип — Ryzen 5 5600X. Сейчас его можно купить за 229 долларов, хотя совсем недавно за него просили 299 долларов.
По мнению экспертов, такое изменение может быть связано с успехами Intel на разных рынках. Причём касается это преимущественно самого последнего поколения процессоров компании.
Напомним, что ранее стало известно, что AMD Ryzen 7000-й серии выйдут во второй половине 2022 года.
Источник: Tom's Hardware