Новейшие процессоры AMD резко подешевели. Но лишь в США

Сообщается, что в среднем цены на процессоры упали на 15-26%. Наибольшее падение коснулось флагманского Ryzen 9 5950X — он стоит 599 долларов вместо рекомендованных 799. Но не обошло снижение стоимости и «народный» чип — Ryzen 5 5600X. Сейчас его можно купить за 229 долларов, хотя совсем недавно за него просили 299 долларов.

По мнению экспертов, такое изменение может быть связано с успехами Intel на разных рынках. Причём касается это преимущественно самого последнего поколения процессоров компании.

Напомним, что ранее стало известно, что AMD Ryzen 7000-й серии выйдут во второй половине 2022 года.