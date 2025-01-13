Новейшие видеокарты Intel ARC B570 начали доходить до пользователей раньше старта продаж

Опубликовано 13 января 2025, 07:481 мин.
Новейшие видеокарты Intel ARC B570 начали доходить до пользователей раньше старта продажВ 2025-м это не то чтобы сильно удивляет
Видеокарты Intel ARC B570 начали приезжать пользователям до официального старта продаж, намеченного на 16 января.
Один из пользователей Reddit сообщил, что смог приобрести две карты ASRock B570 Challenger, хотя на момент публикации до их выхода еще оставалось несколько дней.
Intel анонсировала модели B580 и B570 в декабре 2024 года. B570 представляет собой бюджетный вариант за $219, предлагая чуть меньшее количество GPU-ядер и объем памяти по сравнению с B580, но сохраняя схожую производительность в большинстве сценариев.
Причины преждевременной доступности пока не ясны, однако похожая ситуация наблюдалась и с B580, когда из-за отсутствия драйверов пользователи пытались найти обходные решения.
Увы, новые карты, как оказалось, пока не поддерживаются последней версией драйверов Intel Arc.