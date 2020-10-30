Новейшие видеокарты NVIDIA RTX 3070 раскупили за считанные минуты

Стоит отметить, что речь идет о модификации Founders Edition, информация о которой, в том числе, доступна на официальном сайте NVIDIA. Так, например, в популярном интернет-магазине компьютерной техники Newegg, RTX 3070 перестала быть доступной для покупки уже в течение пары минут после старта продаж, сообщает Slashgear. Таким образом, слова представителей NVIDIA о том, что до начала 2021 года будет наблюдаться заметный дефицит на новинки из-за повышенного спроса, в очередной раз подтвердились.

Напомним, что рекомендованная розничная цена NVIDIA RTX 3070 Founders Edition в России составляет 45,490 рублей.