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Новейшие видеокарты NVIDIA RTX 3070 раскупили за считанные минуты
Повторилась история с RTX 3080 и 3090
Накануне состоялся релиз младшей видеокарты в новейшей линейке NVIDIA RTX 30XX. Устройство, как и его старшие братья, оказалось настолько популярным, что абсолютно везде, где только можно было, видеокарту раскупили за считанные минуты.
Стоит отметить, что речь идет о модификации Founders Edition, информация о которой, в том числе, доступна на официальном сайте NVIDIA. Так, например, в популярном интернет-магазине компьютерной техники Newegg, RTX 3070 перестала быть доступной для покупки уже в течение пары минут после старта продаж, сообщает Slashgear. Таким образом, слова представителей NVIDIA о том, что до начала 2021 года будет наблюдаться заметный дефицит на новинки из-за повышенного спроса, в очередной раз подтвердились.
Напомним, что рекомендованная розничная цена NVIDIA RTX 3070 Founders Edition в России составляет 45,490 рублей.