Компьютеры
Опубликовано 21 октября 2024, 12:31
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Новейший процессор Core Ultra 9 285K смогли разогнать до 6.6 ГГц

Это более чем на 1 ГГц опережает стоковый максимум
Intel Core Ultra 9 285K из серии Arrow Lake показал впечатляющие результаты разгона.
Новейший процессор Core Ultra 9 285K смогли разогнать до 6.6 ГГц
© X.com

Согласно информации от известного инсайдера momomo_us, энтузиаст под ником FUGGER смог разогнать чип до 6.6 ГГц. Это существенно выше его стандартной заводской частоты в 5.5 ГГц.

Процесс разгона был выполнен на инженерном образце процессора с использованием материнской платы Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX.

Хотя разгон производился с ограниченным количеством активных ядер, данный результат даёт основания предполагать, что с релизом Core Ultra 9 285K можно ожидать ещё более впечатляющих показателей производительности.

На данный момент тесты производительности разогнанного процессора не были представлены, но даже без него чип показывает примерно на 13% более высокие результаты по сравнению с прошлогодними топовыми моделями.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
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