Новейший процессор Core Ultra 9 285K смогли разогнать до 6.6 ГГц

Согласно информации от известного инсайдера momomo_us, энтузиаст под ником FUGGER смог разогнать чип до 6.6 ГГц. Это существенно выше его стандартной заводской частоты в 5.5 ГГц.

Процесс разгона был выполнен на инженерном образце процессора с использованием материнской платы Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX.

Хотя разгон производился с ограниченным количеством активных ядер, данный результат даёт основания предполагать, что с релизом Core Ultra 9 285K можно ожидать ещё более впечатляющих показателей производительности.

На данный момент тесты производительности разогнанного процессора не были представлены, но даже без него чип показывает примерно на 13% более высокие результаты по сравнению с прошлогодними топовыми моделями.