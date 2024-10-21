Новейший процессор Core Ultra 9 285K смогли разогнать до 6.6 ГГц

Опубликовано 21 октября 2024, 12:311 мин.
Новейший процессор Core Ultra 9 285K смогли разогнать до 6.6 ГГцЭто более чем на 1 ГГц опережает стоковый максимум
Intel Core Ultra 9 285K из серии Arrow Lake показал впечатляющие результаты разгона.
Согласно информации от известного инсайдера momomo_us, энтузиаст под ником FUGGER смог разогнать чип до 6.6 ГГц. Это существенно выше его стандартной заводской частоты в 5.5 ГГц.
Процесс разгона был выполнен на инженерном образце процессора с использованием материнской платы Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX.
Хотя разгон производился с ограниченным количеством активных ядер, данный результат даёт основания предполагать, что с релизом Core Ultra 9 285K можно ожидать ещё более впечатляющих показателей производительности.
На данный момент тесты производительности разогнанного процессора не были представлены, но даже без него чип показывает примерно на 13% более высокие результаты по сравнению с прошлогодними топовыми моделями.