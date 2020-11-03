Компьютеры
Сегодня 12:02
Новейший процессор Ryzen 5 5600X "разогнали" до 6 ГГц
Как говорится, не прошло и месяца после анонса
8 октября 2020 года AMD представила свою новую линейку флагманских процессоров. Чипы компании получились не без компромиссов, но отрицать их невысокую цену при отличной производительности достаточно сложно. И вот, силами энтузиаста, новейший процессор Ryzen 5 5600X и вовсе "разогнали" до 6 ГГц.
Если быть более точными, то это разгон совершил оверклокер под ником Lucky_n00b — ему удалось поднять частоту процессора до 6,12 ГГц, сообщает Wccftech. Правда, стоит отметить, что в процессе разгона он использовал жидкий азот, а также не самую топовую версию системной платы — MSI MAG B550 Tomagawk.
К сожалению, никаких больших подробностей, в том числе и инструкций по разгону, пока что нет. Но учитывая, что энтузиасты уже начал достигать первых успехов в данном вопросе, можно ожидать еще большего распространения повышения родной частоты чипов линейки AMD Ryzen 5XXX.