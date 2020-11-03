Новейший процессор Ryzen 5 5600X "разогнали" до 6 ГГц

Если быть более точными, то это разгон совершил оверклокер под ником Lucky_n00b — ему удалось поднять частоту процессора до 6,12 ГГц, сообщает Wccftech. Правда, стоит отметить, что в процессе разгона он использовал жидкий азот, а также не самую топовую версию системной платы — MSI MAG B550 Tomagawk.