Новейший российский процессорй "Эльбрус-32С" получит 6-7 нм техпроцесс

По словам топ-менеджера, уже в 2020 году внутри “МЦСТ” начнется работа над новым чипом, который, исходя из названия, получит 32 ядра, пишет журнал Эксперт. Ким также отметил, что данная новинка должна стать самой быстрой среди всех производимых компанией процессоров - это необходимо для успешного использования "Эльбруса-32С" при высокопроизводительных вычислении и в системах хранения данных.

Судя по опубликованным данным, окончание разработки нового чипа намечено на 2025 год. До этого самым мощным решением компании будет являться модель “Эльбрус-8СВ”.