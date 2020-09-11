Новейшую флагманскую видеокарту NVIDIA RTX 3080 можно рассмотреть вблизи с разных сторон

Напомним, что помимо RTX 3080, в обновленную линейку видеокарт NVIDIA входят и модели RTX 3070 и RTX 3090. Также слухи гласят, что до конца года компания может представить еще одну новинку — RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти и основанную на архитектуре “старших” версий под названием Ampere.