Новейшую флагманскую видеокарту NVIDIA RTX 3080 можно рассмотреть вблизи с разных сторон
Изображения, опубликованные интернет-изданием Hardware Luxx, демонстрируют неожиданные особенности новинки от NVIDIA. Мало того, что мы убеждаемся в изящности и красоте RTX 3080, мы также видим и то, что видеокарта оснащена интересными инженерными решениями.
Например, на внутреннем торце девайса имеется два специальных отверстия, с помощью которых производители компьютеров в будущем смогут лучше закрепить RTX 3080 в корпусе. Что интересно, для обычных же пользователей данные отверстия вряд ли окажутся как-либо полезны.
Напомним, что помимо RTX 3080, в обновленную линейку видеокарт NVIDIA входят и модели RTX 3070 и RTX 3090. Также слухи гласят, что до конца года компания может представить еще одну новинку — RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти и основанную на архитектуре “старших” версий под названием Ampere.