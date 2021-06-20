Новейшую Windows 11 сравнили с Windows 10 по быстродействию

Автор YouYube-канала Ben Anonymous сравнил работоспособность новой сборки Windows 11 (21996.1) и Windows 10 на примере связки Intel Core i7-10875H и NVIDIA GeForce RTX 2070 Super.

В синтетических тестах, которые провел блогер, самый заметный прирост производительности был замечен при проверке "железа" в Geekbench 5 в многоядерном режиме. Прирост составил 15,59%, с 6284 до 7444 баллов.

Скорость загрузки системы тоже возросла — 13 секунд в случае с Windows 11, 16 секунд при использовании Windows 10.