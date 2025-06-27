Новенькая NVIDIA RTX 5050 оказалась в 50 раз быстрее легендарной GTX 1050

Однако это сравнение проводится с учетом всех возможностей DLSS, включая апскейл и генерацию кадров, что недоступно для GTX 1050.

В традиционной растеризации (без DLSS) прирост скромнее — около 12 раз. RTX 5050 получила 2560 ядер CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6, пропускную способность 320 ГБ/с и TGP 130 Вт. Цена стартует с $249. По сути, новинка — это более медленная версия RTX 4060 с поддержкой DLSS 4 и Multi Frame Generation.