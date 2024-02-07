Новенькая видеокарта NVIDIA RTX 4080 Super оказалась в три раза мощнее PlayStation 5

Это удалось выяснить в ходе сравнения, проведенного на канале DF Clips, где анализировалась работа обеих систем в трех популярных играх: A Plague Tale: Requiem, Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2.

При этом настройки графики на ПК были адаптированы так, чтобы соответствовать параметрам, используемым на PS5.

В результате тестирования, RTX 4080 SUPER показала значительный отрыв от PS5, обеспечивая минимум 95 кадров в секунду в A Plague Tale: Requiem против 37 на консоли.

В Cyberpunk 2077 разница стала еще более заметной: 83 кадра в секунду на ПК против 27 на PS5. Аналогичная картина наблюдалась и в Alan Wake 2, где видеокарта NVIDIA обеспечила 89 FPS против 30 на консоли.