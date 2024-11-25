Новенькие чипы AMD Ryzen 9950X3D и Ryzen 9900X3D начнут продаваться уже в конце января 2025 года

Эти новинки на базе архитектуры Zen 5 будут представлены на CES 2025, став очередным шагом компании в сегменте процессоров для энтузиастов.

Ryzen 9 9950X3D оснащён 16 ядрами и 32 потоками, предлагая общий объём кэша в 144 МБ, включая 64 МБ V-Cache.

Младшая модель, Ryzen 9 9900X3D, получит 12 ядер, 24 потока и общий объём кэша в 140 МБ. Обе модели поддерживают разгон и отличаются высокой энергоэффективностью, особенно в игровых задачах.

Эти процессоры станут продолжением успеха Ryzen 7 9800X3D, который стал хитом продаж. AMD делает ставку на геймеров и пользователей, которым важно сочетание производительности и энергоэффективности.

Точные тактовые частоты и TDP пока неизвестны, но ожидается, что новинки сохранят показатель в 120 Вт.