Новенькие процессоры AMD Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X сравнили

В ходе тестов было выявлено, что Ryzen 9 9900X отличается лучшими тепловыми и энергетическими показателями, а также превосходной игровой производительностью.

Этот процессор, который стоит $499, оказался более выгодным выбором по соотношению цена/качество, особенно для тех, кто ищет баланс между производительностью и стоимостью.