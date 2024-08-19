Новенькие процессоры AMD Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X сравнили

Опубликовано 19 августа 2024, 07:02
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Новенькие процессоры AMD Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X сравнилиРезультат оказался ожидаем
Авторы XDA-Developers провели сравнительное тестирование двух новых процессоров от AMD: Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X.
В ходе тестов было выявлено, что Ryzen 9 9900X отличается лучшими тепловыми и энергетическими показателями, а также превосходной игровой производительностью.
Этот процессор, который стоит $499, оказался более выгодным выбором по соотношению цена/качество, особенно для тех, кто ищет баланс между производительностью и стоимостью.
С другой стороны, Ryzen 9 9950X демонстрирует более высокую общую производительность, но он менее эффективен в играх по сравнению с 9900X. Ryzen 9 9950X сейчас является самым дорогим потребительским процессором AMD, его цена на $151 выше, чем у 9900X, что делает его менее привлекательным для геймеров.
Тестирование проводилось с использованием таких утилит, как CPU-Z, Cinebench, Handbrake и Geekbench.