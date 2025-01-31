Новенькие RTX 5080 и 5090 сравнили с RTX 4080 и 3080 в играх в 4К

Одним из главных нововведений в линейке RTX 50XX стала мультигенерация кадров (MFG), доступная в режимах x2, x3 и x4. Технология значительно повышает fps и позволяет комфортно играть с включенным Path Tracing.

В Cyberpunk 2077 на RTX 5080 и 5090 можно достичь 200 fps даже в 8K на максимальных настройках.

Задержка минимальна, особенно если частота без MFG превышает 60 fps. По сравнению с предшественниками, RTX 5080 показывает значительный прирост производительности, особенно в 4K, и многократно превосходит RTX 3080.