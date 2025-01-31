Новенькие RTX 5080 и 5090 сравнили с RTX 4080 и 3080 в играх в 4К

Опубликовано 31 января 2025, 07:091 мин.
Новенькие RTX 5080 и 5090 сравнили с RTX 4080 и 3080 в играх в 4КНейросети спасли линейку
Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits протестировал GeForce RTX 5080 и 5090, сравнив их с RTX 4080 и 3080.
Одним из главных нововведений в линейке RTX 50XX стала мультигенерация кадров (MFG), доступная в режимах x2, x3 и x4. Технология значительно повышает fps и позволяет комфортно играть с включенным Path Tracing.
В Cyberpunk 2077 на RTX 5080 и 5090 можно достичь 200 fps даже в 8K на максимальных настройках.
Задержка минимальна, особенно если частота без MFG превышает 60 fps. По сравнению с предшественниками, RTX 5080 показывает значительный прирост производительности, особенно в 4K, и многократно превосходит RTX 3080.
Помимо этого, видеокарты серии RTX 50XX используют DLSS Transformer, доступный и на RTX 40XX.
В целом, RTX 5080 выделяется именно благодаря MFG, делая ее гораздо быстрее RTX 4080 и заметно мощнее RTX 3080.