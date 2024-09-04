Новенькие видеокарты NVIDIA RTX 50XX будут «кушать» большее энергии, чем планировалось ранее

Это связано с изменениями в дизайне. Они, в свою очередь, были внесены из-за повышения приоритетности производства чипов для дата-центров.

Сообщается, что в результате переработки верхнего слоя чипа, вызванной проблемами с тепловым расширением, произошло увеличение потребляемой мощности некоторых моделей.

Хотя изменения были сделаны преимущественно для серверных чипов, они, вроде как, повлияли и на потребительские версии видеокарт.

По последним данным, старшие модели линейки RTX 50XX, такие как RTX 5090 Ti и RTX 5090, могут потреблять до 450 Вт и 400 Вт соответственно, что превышает изначальные ожидания. Повышение мощности также затронет и другие модели.