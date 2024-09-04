Новенькие видеокарты NVIDIA RTX 50XX будут «кушать» большее энергии, чем планировалось ранее

Опубликовано 04 сентября 2024, 07:011 мин.
Новенькие видеокарты NVIDIA RTX 50XX будут «кушать» большее энергии, чем планировалось ранееНеприятная неожиданность
Предстоящие видеокарты NVIDIA серии RTX 50 Blackwell будут потреблять больше энергии, чем ожидалось ранее.
Это связано с изменениями в дизайне. Они, в свою очередь, были внесены из-за повышения приоритетности производства чипов для дата-центров.
Сообщается, что в результате переработки верхнего слоя чипа, вызванной проблемами с тепловым расширением, произошло увеличение потребляемой мощности некоторых моделей.
Хотя изменения были сделаны преимущественно для серверных чипов, они, вроде как, повлияли и на потребительские версии видеокарт.
По последним данным, старшие модели линейки RTX 50XX, такие как RTX 5090 Ti и RTX 5090, могут потреблять до 450 Вт и 400 Вт соответственно, что превышает изначальные ожидания. Повышение мощности также затронет и другие модели.