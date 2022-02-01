Новенький 16-ядерный Intel Core i9 практически догнал по производительности 32-ядерный AMD Ryzen

Несмотря на то, что Intel лишь планирует поделиться всеми подробностями, связанными с ним, в сети уже появилась информация, что Core i9-12900KS набрал в Geekbench R23 29 519 баллов. Для сравнения, 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper 2950X взобрался в этом тесте немногим выше — процессор набрал лишь на 500 баллов больше.