Новенький 16-ядерный Intel Core i9 практически догнал по производительности 32-ядерный AMD Ryzen

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Новенький 16-ядерный Intel Core i9 практически догнал по производительности 32-ядерный AMD RyzenЗвучит как безоговорочная победа «синих»
Уже совсем скоро все желающие смогут приобрести новейший процессор Intel — 16-ядерный Intel Core i9-12900KS. Но насколько производительной оказалась новинка?
Стоит понимать, что процессор работает при максимальной частоте 5,5 ГГц. И, судя по всему, решение станет самым мощным в линейке Alder Lake.
Несмотря на то, что Intel лишь планирует поделиться всеми подробностями, связанными с ним, в сети уже появилась информация, что Core i9-12900KS набрал в Geekbench R23 29 519 баллов. Для сравнения, 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper 2950X взобрался в этом тесте немногим выше — процессор набрал лишь на 500 баллов больше.
Отметим, что, в отличие от флагманского AMD Ryzen, новинка от Intel тестировалась в варианте инженерного образца. А это как минимум означает то, что процессор работал не на максимальной частоте.
Источник: Hardware Times